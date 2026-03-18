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Просмотр «Красное небо» и обсуждение

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23с1

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от 0₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Берлинская школа — условное название для группы немецких режиссёров конца 1990-х – 2000-х. Главными выразителями идей этого направления принято считать Кристиана Петцольда, Ангелу Шанелек и Томаса Арслана. Их кино без деклараций и без психологического надрыва: герои мало говорят, много смотрят, движутся по современным городам и пригородам, как будто пытаясь нащупать почву под ногами. Минимализм, дистанция, внимание к паузам и бытовым деталям — вместо морали и «месседжа». Их интересует не событие, а состояние: как живёт человек в Европе после больших идеологий, в мире, где свобода вроде бы есть, но внутренней ясности всё равно не хватает. «Красное небо» (2023) — один из самых ироничных фильмов Кристиана Петцольда. История писателя, который приезжает дописывать роман к Балтийскому морю. Вокруг — лето, лёгкость и подступающий лесной пожар. Внешне — камерная драма с неловкими ужинами и полуфлиртами, внутри — разбор творческой самозащиты: как легко перепутать глубину с обидой, принципиальность — с уязвлённостью, а серьёзность — с неспособностью радоваться.

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