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Просмотр и обсуждение «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм модной американской студии А24 «Я бы тебя пнула, если бы могла», сначала вызвавший восторги на фестивале Sundance, а затем ставший триумфатором Берлинского кинофестиваля этого года. Про него многие слышали, но мало кто смотрел. После просмотра вместе обсудят каким образом фильм переосмысливает место женщины в современном мире, за что фильм номинировался на Оскар и как режиссёрка Мэри Бронштейн вместе с актрисой Роуз Бирн создали идеальный портрет матери в кризисе, которая огрызается, грубит и ведёт себя вызывающе. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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