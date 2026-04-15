Фильм модной американской студии А24 «Я бы тебя пнула, если бы могла», сначала вызвавший восторги на фестивале Sundance, а затем ставший триумфатором Берлинского кинофестиваля этого года. Про него многие слышали, но мало кто смотрел. После просмотра вместе обсудят каким образом фильм переосмысливает место женщины в современном мире, за что фильм номинировался на Оскар и как режиссёрка Мэри Бронштейн вместе с актрисой Роуз Бирн создали идеальный портрет матери в кризисе, которая огрызается, грубит и ведёт себя вызывающе. Просмотр в оригинале с субтитрами.