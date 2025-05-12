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Просмотр и обсуждение фильма «Области тьмы» (Limitless)

Милютинский переулок, 19/4с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Посмотри фильм в оригинале с английскими субтитрами. Как проходит встреча: •   Смотришь только самые интересные, яркие и важные сцены. •   После каждого просмотренного отрывка обсуждай его в небольших группах или парах. Меньше пассивного просмотра, больше живого общения и практики! Темы для обсуждения: •  Природа успеха, амбиций и власти •  Концепция нераскрытого человеческого потенциала •  Зависимость и пристрастие Рекомендуемый уровень: от уверенного А2+ Стоимость билета 500 рублей и 700 рублей депозита на напитки и еду в кофейне Если ты дочитал до сюда, то Кавёр рад. Скидка 15%, если приходишь с другом.

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