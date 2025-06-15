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Просмотр футбольного матча в баре

Бар Мясницкий, Мясницкий проезд, 2/1

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Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Чуть меньше недели остается до начала главного турнира лета — Клубный чемпионат мира по футболу 2025. «Интер Майами» с Лео Месси, новоиспеченный обладатель ЛЧ «ПСЖ», мадридский Реал и многие другие разыграют между собой трофей. Можно будет смотреть за противостояниями топ-клубов всем вместе в баре «Мясницкий» Приходи, будет шумно и весело! Бронирование мест обязательно.

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