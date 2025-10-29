У Диты фон Тиз есть отличная традиция — каждый Хеллоуин она одевается обычной женщиной. Хочется этот трюк применить и к киноклубу: если весь год участники смотрели хорроры, то перед Хеллоуином самое время посмотреть комедию. Будешь смотреть культовую комедию «Американский пирог». На вечеринке четверо старшеклассников, Джим, Кевин, Финч и Оз, выясняют, что никто из них еще не имел сексуального опыта с девушками. Приятели считают, что с коллективной девственностью надо обязательно расстаться до того, как они переступят порог колледжа. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.