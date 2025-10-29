ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Просмотр: «Американский пирог»

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

У Диты фон Тиз есть отличная традиция — каждый Хеллоуин она одевается обычной женщиной. Хочется этот трюк применить и к киноклубу: если весь год участники смотрели хорроры, то перед Хеллоуином самое время посмотреть комедию. Будешь смотреть культовую комедию «Американский пирог». На вечеринке четверо старшеклассников, Джим, Кевин, Финч и Оз, выясняют, что никто из них еще не имел сексуального опыта с девушками. Приятели считают, что с коллективной девственностью надо обязательно расстаться до того, как они переступят порог колледжа. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста