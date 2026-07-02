На лекции обсудишь, что такое обсценная лексика и обсценный дискурс. Что относится к обсценным словам в варианте Роскомнадзора и по науке. Вообще – скрепа это или не скрепа? В чём уникальность русского мата и есть ли она? Нехорошие слова, часто обозначающие табуированные сферы человеческой жизни, представляют собой неотъемлемую часть русского языка – его словарного богатства. Многие талантливые писатели, воспроизводя в своих произведениях речь людей различных социальных слоёв отражают реальное употребление языка, в том числе с грубыми, неприличными, обсценными словами и выражениями. Это касается как русских классиков, так и современной литературы. Обсудишь современные дискурсивные практики использования обсценной лексики, о коммуникативных режимах бытования брани. Не останется вне разговора и развитие обсценной лексики, а также её возможное будущее. Лектор: Анатолий Баранов – доктор филологических наук, профессор. Советский и российский лингвист, филолог, специалист по лингвистической семантике, политической лингвистике, политической метафоре и лингвистической экспертизе текста.