ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Проклятые слова

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции обсудишь, что такое обсценная лексика и обсценный дискурс. Что относится к обсценным словам в варианте Роскомнадзора и по науке. Вообще – скрепа это или не скрепа? В чём уникальность русского мата и есть ли она? Нехорошие слова, часто обозначающие табуированные сферы человеческой жизни, представляют собой неотъемлемую часть русского языка – его словарного богатства. Многие талантливые писатели, воспроизводя в своих произведениях речь людей различных социальных слоёв отражают реальное употребление языка, в том числе с грубыми, неприличными, обсценными словами и выражениями. Это касается как русских классиков, так и современной литературы. Обсудишь современные дискурсивные практики использования обсценной лексики, о коммуникативных режимах бытования брани. Не останется вне разговора и развитие обсценной лексики, а также её возможное будущее. Лектор: Анатолий Баранов – доктор филологических наук, профессор. Советский и российский лингвист, филолог, специалист по лингвистической семантике, политической лингвистике, политической метафоре и лингвистической экспертизе текста.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста