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Проджек Ю (Project U)

Loft Hall, улица Ленинская Слобода, 26с35

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Завершение:

от 1290₽ до 24990₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

— 2 сцены: техно и хип-хоп; — 2 хедлайнера; — 9 диджеев. Вторая волна Проджек Ю (Project U). В этот раз отправишься в особняк с большими залами, двумя террасами на разных этажах и бассейном. Только свобода, музыка и драйв до рассвета. Также организаторы позвали двух хедлайнеров на каждую сцену — легендарный диджей M.E.G. и восходящая звезда хип-хоп культуры ARUSTAMOV. Хип-Хоп сцена: Лайв: ARUSTAMOV Диджеи: PROKHOROV | NIKZAR SHUSTOV | DJ RIA.DA Техно сцена: Диджеи: DJ M.E.G. | ALESSA KHIN TWIST SOUND | AMONOV | LEOSE Внутри тебя ждёт: бир-понг и пинг-понг баталии, бесплатные коктейль / настойки в первый чаc, дартс ледяными шотами, шоурум UNDR, бассейн, тату-зона, настоечные шахматы, уличная еда, красные стаканы, фотозона и атмосферный декор для полного погружения.

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