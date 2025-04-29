В исторических комнатах оживут персонажи произведений Михаила Булгакова, сам автор проведет зрителя по большой коммуналке, которая стала самым первым московским адресом писателя, оставившим неизгладимое впечатление на всю его жизнь. Музей М.А. Булгакова приглашает гостей на театрализованную экскурсию по исторической квартире. Актеры Московского молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева и научные сотрудники музея подготовили встречу, полную иронии, творчества и эмоций. Зрители погрузятся в мир коммунального быта 1920-х годов, познакомятся с творчеством Михаила Булгакова, узнают перипетии и интриги соседей и тайну пожара в квартире № 50 и окунутся в лирику любовных отношений, рождающихся под нежный аккомпанемент фортепиано.