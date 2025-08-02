Возраст 18+
Еда
Про событие
Прогулка на сапах в живописной локации. Ты отправишься на сплав — три часа лёгкого течения, живописные виды и закат над водой. После сплава тебя будут ждать костёр и шашлыки. В перерыве между сплавами будет небольшой перекус на красивом пляже (батончики и фрукты). Маршрут подойдёт для любого уровня подготовки.
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