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Прогулка на сапах и пикник

Щелковский район. Деревня Авдотьино

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Прогулка на сапах в живописной локации. Ты отправишься на сплав — три часа лёгкого течения, живописные виды и закат над водой. После сплава тебя будут ждать костёр и шашлыки. В перерыве между сплавами будет небольшой перекус на красивом пляже (батончики и фрукты). Маршрут подойдёт для любого уровня подготовки.

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