Прогулка на сапах в живописной локации. Ты отправишься на сплав — три часа лёгкого течения, живописные виды и закат над водой. После сплава тебя будут ждать костёр и шашлыки. В перерыве между сплавами будет небольшой перекус на красивом пляже (батончики и фрукты). Маршрут подойдёт для любого уровня подготовки.