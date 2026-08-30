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Прогоняем осеннюю прохладу?

Bizarre, улица Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уютная дегустация тёплых вин из южных стран. С приходом холодов самое время согреться бокалом насыщенного вина и провести вечер в приятной компании. На дегустации ты: — Попробуешь новинки рынка из жарких уголков планеты — Африки, Армении, Греции и Италии. — Услышишь увлекательные истории о вине. — Научишься различать оттенки вкуса и раскроешь секреты южных виноделен. В программе вечера — четыре ярких образца: Idiom Cape Red 2024 (0.75 л) — Южная Африка: сочный букет с нотками спелых ягод. Cavino Ionos Red 2022 (0.75 л) — Греция: гармония пряностей и фруктов. Cellar 717 Areni (0.75 л) — Армения: древний сорт с глубоким характером. Kris Pinot Noir 2023 (0.75 л) — Италия: изящество и лёгкая элегантность. Легкие закуски, чтобы подчеркнуть вкус напитков Места ограничены. Запись и вопросы в ТГ.

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