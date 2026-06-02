Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют расследовать загадочные убийства в местечко Сонная Лощина. Все жертвы погибли от меча всадника без головы — они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent