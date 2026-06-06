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Проект: ПОЭТ

Музей-заповедник А. С. Пушкина, посёлок городского типа Большие Вязёмы

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от 2500₽ до 4000₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Главный литературно-поэтический фестиваль Москвы и Подмосковья. На два дня усадьба «Вязёмы» превратится в масштабную творческую площадку, где классическая литература встретится с современным искусством. В программе фестиваля выступления известных артистов театра и кино, авторские поэтические чтения, концерты, театральные перформансы, мастер-классы, интерактивные площадки и многое другое. Среди артистов: — народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов; — актриса театра и кино Ирина Горбачёва; — певец и композитор Пётр Налич; — актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова; — музыкальный дуэт SOCRAT & LERA. Гостей ждет открытый микрофон для всех желающих и кинопоказ семейного фильма С. Андреасяна «Сказка о царе Салтане» со свободным входом для всех желающих. Пространство фестиваля дополнят тематические фотозоны и гастрономическая аллея, а также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея. Больше информации об участниках и активностях: https://museum-gol.ru/news/literaturno-poeticheskij-festival-proekt-poet/ https://vk.com/project_poet

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