Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Главный литературно-поэтический фестиваль Москвы и Подмосковья. На два дня усадьба «Вязёмы» превратится в масштабную творческую площадку, где классическая литература встретится с современным искусством. В программе фестиваля выступления известных артистов театра и кино, авторские поэтические чтения, концерты, театральные перформансы, мастер-классы, интерактивные площадки и многое другое. Среди артистов: — народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов; — актриса театра и кино Ирина Горбачёва; — певец и композитор Пётр Налич; — актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова; — музыкальный дуэт SOCRAT & LERA. Гостей ждет открытый микрофон для всех желающих и кинопоказ семейного фильма С. Андреасяна «Сказка о царе Салтане» со свободным входом для всех желающих. Пространство фестиваля дополнят тематические фотозоны и гастрономическая аллея, а также гостям предложат познакомиться с экспозицией музея. Больше информации об участниках и активностях: https://museum-gol.ru/news/literaturno-poeticheskij-festival-proekt-poet/ https://vk.com/project_poet
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи