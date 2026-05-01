Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного в звёздную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent 1 мая 20:30 2 мая в 20:10