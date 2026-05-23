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Проект «Конец света»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Микробиолог Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Мужчина выясняет, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного к звезде Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Чтобы найти решение, Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания и изобретательность, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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