О фильме: Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного в звёздную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку. Бронь по телефону.