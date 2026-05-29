Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он — единственный выживший из экипажа, отправленного в звёздную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придётся искать в одиночку. Бронь по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи