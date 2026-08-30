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Пробное занятие по актёрскому мастерству

улица Достоевского, 19с1

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Занятие для тех, кто хочет стать свободнее и увереннее в жизни и на сцене, раскрыться и найти своё комьюнити. На занятии ты попробуешь актёрские практики, которые помогают раскрепоститься, почувствовать себя увереннее, свободнее взаимодействовать с другими и выйти из привычной рутины. Что будет на занятии? — работа с вниманием, телом и голосом; — игры и импровизация; — взаимодействие с другими участниками; — упражнения на раскрепощение и свободное проявление. Это не кастинг и не экзамен. Можно прийти с волнением, стеснением и ощущением «я вообще не умею играть». Ведущая: Ксения Полярная — преподаватель и наставница cтудии. Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по направлению "Актёр театра и кино", сыграла около 200 спектаклей в 18 постановках московских театров. Продолжительность: 1 час 40 минут Группа: до 12 человек Одежда: удобная, обувь сменная спортивная.

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