Занятие для тех, кто хочет стать свободнее и увереннее в жизни и на сцене, раскрыться и найти своё комьюнити. На занятии ты попробуешь актёрские практики, которые помогают раскрепоститься, почувствовать себя увереннее, свободнее взаимодействовать с другими и выйти из привычной рутины. Что будет на занятии? — работа с вниманием, телом и голосом; — игры и импровизация; — взаимодействие с другими участниками; — упражнения на раскрепощение и свободное проявление. Это не кастинг и не экзамен. Можно прийти с волнением, стеснением и ощущением «я вообще не умею играть». Ведущая: Ксения Полярная — преподаватель и наставница cтудии. Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по направлению "Актёр театра и кино", сыграла около 200 спектаклей в 18 постановках московских театров. Продолжительность: 1 час 40 минут Группа: до 12 человек Одежда: удобная, обувь сменная спортивная.