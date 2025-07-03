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Приоткрытый микрофон. Богомол

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp Богомол снова приоткрывает двери на свой приоткрытый микрофон. Всё ещё незнакомые тебе комики, которых ты можешь увидеть только здесь, так как их больше никуда не берут. Не берут только потому, что своим талантом они могут затмить всех звёзд комедии. Шутка.

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