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Принцесса Мононоке

Вымпел, улица Коминтерна, 8

Начало:

Завершение:

280₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Аниме-шедевр Хаяо Миядзаки в новой 4K-реставрации. О фильме: Убив вепря, юный принц Аситака навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Аситаки.

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