Протяни боссу руку помощи... Пузан ЛаКрой потерял руку (и свою любимую пушку) в пасти у аллигатора. И это его слегка раздосадовало, в связи с чем он поручил своим верным шестёркам найти зверя и вернуть утраченную конечность. Пяти безбашенным гремлинам предстоит столкнуться со многими опасностями, таящимся в болотах, будь то дикие звери, своенравные вуду-ведьмы или же слишком крепкий самогон. Количество игроков: до 5 Уровни персонажей: 3 Всем игрокам выдадут заранее готовых персонажей. Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк.