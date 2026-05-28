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Приключения гремлинов

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Протяни боссу руку помощи... Пузан ЛаКрой потерял руку (и свою любимую пушку) в пасти у аллигатора. И это его слегка раздосадовало, в связи с чем он поручил своим верным шестёркам найти зверя и вернуть утраченную конечность. Пяти безбашенным гремлинам предстоит столкнуться со многими опасностями, таящимся в болотах, будь то дикие звери, своенравные вуду-ведьмы или же слишком крепкий самогон. Количество игроков: до 5 Уровни персонажей: 3 Всем игрокам выдадут заранее готовых персонажей. Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк.

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