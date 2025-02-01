Персональная выставка Елены Скрипкиной, посвященная неминуемому исчезновению. В ней лед-время становится убежищем, вязким болотом для памяти, лишенным разметки и координат. В этих материализованных воспоминаниях можно только потеряться. Поэтому на смену физической географии приходит магическая география. Снежная королева – неуловимая цель, которую неосознанно преследует зритель, вглядываясь в предметы выставки. По мере приближения к Снежной королеве «температура» падает, движение замедляется и замирает, не достигнув цели, скованное прозрачностью происходящего. Именно время, на которое обречен человек, отделяет людей от абсолютного смысла. Это голубой цветок. В магической географии художницы таков абсолютный ноль и точка отсчета, приблизиться к которой невозможно, – провал в ткани смысла и бытия. Из этого ничто нас окликает, призывает белая фигура в саване, ее обжигающий и бездонный взгляд. Экспозиция расположена глубоко под землей и разделена на несколько разделов. В каждом – свои контур, маршрут и закрытая комната: все что нужно, чтобы встретить взгляд Снежной королевы через узнавание, дистанцию, новизну, изумление, касание ангела и лодку. На выставке будет представлена фигура самой Снежной Королевы; работы, погруженные во льды; трагические морские акварельные пейзажи; кабинет мистика, ищущего путь к Королевству, подводный мир Снежной Королевы, сами льды и рентгеновские офортные печати к ним. Экспозицию наполняют звуки французских песенок, распеваемых над ручьем в руинах леса. Выставка погружена в синий цвет как опыт наблюдения за оттенками льда, воспевая новую эпоху романтизма. Эти льды – воплощение времени. Вопреки западному здравому смыслу, в котором время понимается через метафоры потока и движения, здесь оно – это обездвиженность, остановка. Сущее скользит сквозь время, из одного небытия в другое, по пути что-то теряя и приобретая.