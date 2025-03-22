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Презентация книги «The Red Hot Chili Peppers» + видеосалон

Гончарная улица, 7/4с1

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Презентация книги М. Елфимова, в рамках которой можно будет не только приобрести издание, но и задать все волнующие вас вопросы по теме автору. Помимо Q&A на мероприятии пройдет показ на большом экране самых первых клипов RHCP с комментариями автора книги (также можно будет задать вопросы об истории этих видео). Затем мероприятие плавно перейдет в формат уже ставшего традиционным для Powerhouse Видеосалона, в рамках которого эксперты обсудят клипы разных артистов, которые были сняты под влиянием The Red Hot Chili Peppers. Клипы будет показывать классический состав Видеосалона: Иван Белаш, Петр Дмитриев, Артур Кулаков и Александра Маяк.

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