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Презентация книги «Говори свободно на сцене и в жизни, или при чём здесь психолог голоса?»

Библиотека №3, улица Новый Арбат, 30/9

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Презентация книги Любы Лихневской. Психология, творчество и голос – как всё взаимосвязано? Что тебя ждёт? — Рассказ о книге, знакомство с автором — Мастер-класс по яркому «говорению» — Скидки на книги (и автограф, разумеется) и бесплатный личный онлайн урок «говорим свободно» — Бокал игристого каждому гостю, общение, нетворкинг Любовь Лихневская ?— педагог по речи и публичным выступлениям. Специалист, который соединил в работе на речью свой режиссёрский опыт и психологические знания.

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