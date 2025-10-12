Презентация книги Любы Лихневской. Психология, творчество и голос – как всё взаимосвязано? Что тебя ждёт? — Рассказ о книге, знакомство с автором — Мастер-класс по яркому «говорению» — Скидки на книги (и автограф, разумеется) и бесплатный личный онлайн урок «говорим свободно» — Бокал игристого каждому гостю, общение, нетворкинг Любовь Лихневская ?— педагог по речи и публичным выступлениям. Специалист, который соединил в работе на речью свой режиссёрский опыт и психологические знания.