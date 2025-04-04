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Презентация альбома Стерео Ширины «Стерео типы» + реп

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Спектакль + вечеринка на презентации нового альбома Стерео Ширины. Сбор гостей — 19:00. Представление 20:00 - 21:00. акт 1 (спектакль): ГРИГОРИЙ ВЕРНИК / ЛЕВ ЗУЛЬКАРНАЕВ / МИХАИЛ КОСТРЕЦОВ / ИВАН СЕМЕНОВ / НИКИТА САНАЕВ / ДЕНИС МАКСИМОВ / СЕРАФИМА ГОЩАНСКАЯ / ЛИНАРА САМИРХАНОВА С 22:00 — акт 2 (вечеринка): OID / HIPUSHIT / SHULIKO / MASHA VOLUM / DOMINIQUE MARA / WASTA Билет на спектакль включает проход на вечеринку.

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