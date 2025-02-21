Презентация альбома группы NLO
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Грустная акустическая вечеринка с презентацией нового альбома «Обернись». Будет много песен под гитару, ещё больше воспоминаний, утешительный коктейль на баре и совсем чуть-чуть позитива. На вечеринке ты сможешь: - послушать новые лиричные песни NLO; - получить таро-расклад; - попрощаться с вещью, которая осталась в шкафу от бывшего любимого человека; - написать и сжечь то, что так и не смог сказать.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи