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Презентация альбома группы NLO

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Грустная акустическая вечеринка с презентацией нового альбома «Обернись». Будет много песен под гитару, ещё больше воспоминаний, утешительный коктейль на баре и совсем чуть-чуть позитива. На вечеринке ты сможешь: - послушать новые лиричные песни NLO; - получить таро-расклад; - попрощаться с вещью, которая осталась в шкафу от бывшего любимого человека; - написать и сжечь то, что так и не смог сказать.

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