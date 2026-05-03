Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей… В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent