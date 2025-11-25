Предпремьерный показ фильма «Умри, моя любовь» Линн Рэмси. Картина основана на книге аргентинской писательницы Арианы Харвич. Как и в своей предыдущей работе «Что-то не так с Кевином», режиссёр исследует тяготы материнства. Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Они сыграли Грэйс и Джексона, молодую семейную пару, которая переезжает в большой дом в американской глубинке. Вдалеке от городской суеты героиня планирует посвятить себя написанию романа, однако, вместо этого она рожает ребенка и всё глубже погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон пропадает на работе, Грэйс все больше начинает чувствовать себя брошенной и одинокой. Представят фильм и обсудят его со зрителями актёры дубляжа Александр Гаврилин и Наталья Грачева. Перед сеансом, в 19:00 состоится автограф-сессия.