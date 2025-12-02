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Предпремьерный показ: «Агент времени: Глава Инду. Фильм»

Москино Космос, проспект Мира, 109

Начало:

Завершение:

520₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный предпремьерный показ полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду» на языке оригинала с русскими субтитрами. В центре повествования — Чэн Сяоши и Лу Гуан. Герои работают в фотоателье «Время» и принимают запросы от клиентов, желающих избавиться от сожалений. С помощью фотографии, предоставленной заказчиком, Чэн Сяоши может перенестись назад во времени к моменту, когда она была сделана, и принять личность фотографа, впитыв воспоминания и эмоции фотографа в процессе. В то же время Лу Гуан обладает способностью отслеживать события во времени и помогает Чэн Сяоши заново переживать опыт фотографа. На выполнение работы у героев есть только 12 часов чтобы отыскать то, что ищет их клиент, не изменив при этом события прошлого. Полнометражный фильм расскажет о путешествии Лу Гуана, который решает переписать прошлое, чтобы спасти друга. С этой целью он отправляется в город Бридон, который со стороны кажется дружелюбным и приятным, но на самом деле переполнен секретами. Чтобы выбраться из ситуации и спасти друга, герою предстоит раскрыть все тайны города. Картину представит кинокритик и редактор аниме-канала «Покебол с предсказанием» Сергей Сергиенко.

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