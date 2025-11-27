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Праздник Божоле. Лекция и дегустация с французским акцентом

Котельническая набережная, 1/15кВК

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4200₽
Возраст 0+
Игры
Еда

Про событие

В конце ноября Франция встречает молодое вино словами «Le Beaujolais est arrive!» — «Божоле прибыло!», приходи отметить этот праздник в изысканной атмосфере арт-ресторана Signature Art в знаменитой высотке на Котельнической. Тебя ждёт яркий, по-настоящему французский вечер — лекция-дегустация от знатока Франции Марины Фурнон, сомелье, прожившей во Франции более 20 лет, знающая секреты и детали, известные только французам. В программе вечера: — Welcome drink — бокал игристого, чтобы задать настроение празднику — Дегустация двух вин из самого сердца Божоле — Винный ликбез: почему Божоле — это не только молодое вино — Увлекательные конкурсы и викторины с призами И, конечно, атмосфера лёгкости, общения и французского шарма, ради которой стоит отложить все дела. А если в твоём наряде будет красный цвет — жди приятный сюрприз от организаторов.

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