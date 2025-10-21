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Правило Четырёх

Три Ступени, ул. Донская, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Шоу комедийной импровизации — спектакль, который невозможно повторить! Опытные комики врываются, чтобы устроить настоящий импровизационный разгром. Четыре актёра, твоя идея и ноль заготовок. За один вечер они создадут историю с сюжетом и персонажами, которую больше никто и никогда не увидит. Что будет? 1. Любой зритель (может, именно ты!) вкидыват слово, идею или даже делится личной историей: например, о раздражающем соседе или безумном начальнике 2. Актёры делают из этого целый спектакль 3. Ты смеёшься и кайфуешь!

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