Шоу комедийной импровизации — спектакль, который невозможно повторить! Опытные комики врываются, чтобы устроить настоящий импровизационный разгром. Четыре актёра, твоя идея и ноль заготовок. За один вечер они создадут историю с сюжетом и персонажами, которую больше никто и никогда не увидит. Что будет? 1. Любой зритель (может, именно ты!) вкидыват слово, идею или даже делится личной историей: например, о раздражающем соседе или безумном начальнике 2. Актёры делают из этого целый спектакль 3. Ты смеёшься и кайфуешь!