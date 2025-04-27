В чём секрет хорошей шутки? Как стать душой компании или даже известным? Как артисты не боятся выступать перед толпой? Как «словить» вдохновение наблюдения, чтобы острее чувствовать жизнь вокруг? Всё это и не только ты узнаешь на мастер-классе. Тебя ждут: — Упражнения на расслабление перед выходом на сцену. — Работа с эмоциями: как понимать свои эмоции, научиться их транслировать и быть интересным. — Будешь учиться отыгрывать разных персонажей, делать это достоверно и подробно. — Работа с вниманием на сцене (как не забывать текст и быть выключенным). — Работа с фантазией и воображением, нестандартное мышление. — Разбор различных ситуаций во время публичных выступлений. — Основы импровизации Ведущая: Анна-Мира Фэй, стендап комик, основатель стендап комьюнити и актриса любительского театра.