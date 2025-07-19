Практика под звездами — мягкие асаны, дыхание в ритме ночи, глубокое расслабление под открытым небом в красивейшем парке Царицыно. Уютная таинственная атмосфера, помогающая погрузиться в медитацию и отпустить напряжение. Практику будет проводить Анна — тренер по йоге, дипломированный специалист в области реабилитации. Опыт ведущего практик 3 года. Практика подходит для любого уровня подготовки и подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Запись через ТГ по кнопке выше.