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Практика под звездами

Парк Царицыно

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Практика под звездами — мягкие асаны, дыхание в ритме ночи, глубокое расслабление под открытым небом в красивейшем парке Царицыно. Уютная таинственная атмосфера, помогающая погрузиться в медитацию и отпустить напряжение. Практику будет проводить Анна — тренер по йоге, дипломированный специалист в области реабилитации. Опыт ведущего практик 3 года. Практика подходит для любого уровня подготовки и подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Запись через ТГ по кнопке выше.

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