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Pozitiva Funk Orchestra

Mezzo forte club, 1-я Останкинская улица, 53

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600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Фанк – это не просто музыка! Это сила, которая заставляет танцевать, это энергия которая заряжает внутренние батареи, это музыкальная магия которая вдохновляет. Особенно если транслируют её музыканты Pozitiva Funk Orchestra – коллектив, который стоял у истоков отечественного авторского фанка. Харизма вокалиста неисчерпаема, а мощный вайб от дюжины музыкантов позволяет почувствовать вдохновение в каждом аккорде и любовь в каждом движении. Но фанк сам себя не сыграет, фанк сам себя не станцует, поэтому для полноценного энергообмена нужны зрители.

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