Фанк – это не просто музыка! Это сила, которая заставляет танцевать, это энергия которая заряжает внутренние батареи, это музыкальная магия которая вдохновляет. Особенно если транслируют её музыканты Pozitiva Funk Orchestra – коллектив, который стоял у истоков отечественного авторского фанка. Харизма вокалиста неисчерпаема, а мощный вайб от дюжины музыкантов позволяет почувствовать вдохновение в каждом аккорде и любовь в каждом движении. Но фанк сам себя не сыграет, фанк сам себя не станцует, поэтому для полноценного энергообмена нужны зрители.