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Power point party

Циферблат на Солянке, Лубянский проезд, 27/1с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Расскажи о себе и найди новых друзей: встреча, на которой каждый сможет сделать презентацию о себе и познакомиться с другими участниками. Какой ты? Что тебе нравится? Чего хочешь от жизни? Это всё можно будет рассказать на встрече в субботу, где ты сможешь прокачать навык самопрезентации и выступления на публике в небольшой компании, не боясь осуждения. А после презентаций будут быстрые знакомства, где все пообщаются друг с другом лично :) p.s. Если не знаешь, что рассказывать о себе в презентации, то организаторы пришлют тебе шаблон, на который можно будет легко ориентироваться Вход: 500 р. + тариф Циферблата. Записаться можно через телеграм организатора: https://t.me/givenim

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