Экскурсия для всех любителей московских дворов и переулков. С Алексеем Орловым отправишься исследовать ещё один район города. Начнёшь на Сухаревской площади, где когда-то шумел гигантский рынок, а затем проследишь, куда его перевели. От Ново-Сухаревского рынка сохранилось лишь здание конторы, но какое! Оно создано по проекту самого Константина Мельникова. Войдёшь во дворы грешной Грачёвки, вспомнишь дворы Чехова периода бедности. Окажешься на месте бывшей Арбузовской крепости — когда-то эталона злачности. Пересечёшь весёлый Цветной бульвар, выйдешь к дворам, где прошло детство Ермоловой, Высоцкого, Мамонова, и к дому Щепкина, к которому заглядывал, бывало, Николай Васильевич. Ненадолго посетите Сад Эрмитаж. Затем вновь вернёшься к адресам Чехова — уже поры зрелого и признанного писателя. Вспомнишь дворы последних домов Шехтеля и Визбора. Откроешь для себя двор детства Петрушевской и найдёшь то место, где Булгаков играл в бильярд с Маяковским. Поговоришь о коммуналке Раневской и о доме, который сожгли «Джентльмены удачи». И, дворами переходя от истории к истории, выйдешь к первому московскому адресу Шехтеля. Место встречи: выход №1 из метро «Сухаревская» к «Вкусно и точка».