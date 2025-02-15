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Postmodern Band

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Проведи самый романтичный уикенд под звуки любимых популярных песен в винтажной обработке в исполнении джазового шоу-бэнда Postmodern Band. Тебя ждёт стильная музыкальная вечеринка в стиле Gatsby и интерактивное шоу с элементами Stand Up в исполнении трёх джазовых див и пяти музыкантов-виртуозов.

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