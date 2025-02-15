Проведи самый романтичный уикенд под звуки любимых популярных песен в винтажной обработке в исполнении джазового шоу-бэнда Postmodern Band. Тебя ждёт стильная музыкальная вечеринка в стиле Gatsby и интерактивное шоу с элементами Stand Up в исполнении трёх джазовых див и пяти музыкантов-виртуозов.