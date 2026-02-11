Фильм про власть женщин, вечное одиночество эгоцентриков и мировую тоску. Главная тема токсичная и сложная (#metoo), её раскрытие (благодаря в т.ч. виртуозной неожиданной игре Джулии Робертс и Эндрю Гарфилда) — неоднозначное, захватывающее. Суперуспешный профессор Альма (Робертс) ждёт повышение и пишет вместе с секси-коллегой Хэнком (Гарфилд) книгу. Вдруг, на вечеринке, студентка Альмы обвиняет Хэнка в домогательствах. Холодная и властная Альма решает разобраться в инциденте. Но можно ли сделать это, не разобравшись в себе самой? После просмотра обсудишь все вопросы вместе с преподавателем ВШЭ и CWS, сценаристом и писателем Денисом Банниковым.