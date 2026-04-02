Собираются у Липы на вечер, где будут делать то, что реально радует: крутить роллы, пить вино, болтать обо всём подряд и смотреть фильм на фоне, чтобы не скучать. В меню — угорь, лосось и овощные роллы. Попробуешь все варианты, тут же дегустируя свои «шедевры», смеясь над неудачными попытками и восхищаясь удачными. Тут нет правил — есть только еда, смех и хорошее настроение. Бери друзей, приходи сам, приноси голод и любопытство. Вечер обещает быть тёплым, вкусным и с кучей разговоров, как на настоящих домашних посиделках.