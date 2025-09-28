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Поселок «Сокол»: город-сад в каменных джунглях

м. Сокол, на улице из выхода №1

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от 850₽ до 990₽
Возраст 6+

Про событие

Всего в нескольких километрах от Кремля — деревянные домики, заросли сирени и соловьиные трели. Это Сокол — последний оазис «Москвы-деревни», чудом уцелевший в центре мегаполиса. Кто и зачем его создал? Откуда такое название «Сокол»? Сколько стоили дома? Почему вся Москва не стала такой? Попробуем разобраться на прогулке по идеальному «городу-саду», ставшему уникальным архитектурным экспериментом молодой советской республики. Будешь кружить по тихим улицам, названным в часть русских художников, и услышишь о том: — где жили Кот Базилио и Лиса Алиса — кто научил глухарей размножаться в неволе — где жил любимый художник Сталина и кто ходил к нему в гости — как книга может спасти жизнь в авиакатастрофе — что называли «лужей отцовой» и где останавливались императоры до постройки Петровского путевого дворца. А ещё прогуляешься по самой короткой улице Москвы, отыщешь дом, на который упал «Максим Горький» и одну из столичных «пизанских башен», вспомнишь жертв «атаки мертвецов» и в очередной раз убедишься в том, что главная ценность «города-сада» — это его жители, в биографиях которых, как и во всей истории поселка, отражается вся драматическая история страны Советов.

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