Pompeya — российская группа, чьё творчество вдохновлено диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х. Их треки на английском языке, включая дебютную пластинку Tropical и поздний альбом Real, были одинаково восторженно приняты как в России, так и за рубежом. Ремиксы группы держались в чартах колледж-радиостанций США и поднимались на первые строчки Hype Machine. О группе лестно писали в SPIN, NoiseyVice, Interview Magazine, Stereogum, Earmilk, Flaunt Magazine; в России — Esquire, Afisha, Rolling Stone, Glamour, Interview Russia. За свою историю группа выступала на одной сцене со многими знаковыми музыкантами, среди которых Ariel Pink, Neon Indian, Twin Shadow, Mac DeMarco. Музыка Pompeya объединяет людей с тонким музыкальным вкусом вне зависимости от географии. В «Море Музыки» Pompeya порадует поклонников не только знакомыми треками, но и особой атмосферой. Концерт пройдёт в окружении ночного океанариума: любимая музыка в компании таинственных водных бликов.