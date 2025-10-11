ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Pompeya

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Pompeya — российская группа, чьё творчество вдохновлено диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х. Их треки на английском языке, включая дебютную пластинку Tropical и поздний альбом Real, были одинаково восторженно приняты как в России, так и за рубежом. Ремиксы группы держались в чартах колледж-радиостанций США и поднимались на первые строчки Hype Machine. О группе лестно писали в SPIN, NoiseyVice, Interview Magazine, Stereogum, Earmilk, Flaunt Magazine; в России — Esquire, Afisha, Rolling Stone, Glamour, Interview Russia. За свою историю группа выступала на одной сцене со многими знаковыми музыкантами, среди которых Ariel Pink, Neon Indian, Twin Shadow, Mac DeMarco. Музыка Pompeya объединяет людей с тонким музыкальным вкусом вне зависимости от географии. В «Море Музыки» Pompeya порадует поклонников не только знакомыми треками, но и особой атмосферой. Концерт пройдёт в окружении ночного океанариума: любимая музыка в компании таинственных водных бликов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста