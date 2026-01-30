Вечеринка без жанровых рамок, где звук — это движение. Никаких ярлыков, никаких остановок. Грув как основа. Электро, EBM, дарквейв, дип, минимал, техно — слои одного полотна. Каждый диджей добавляет свою линию. LINE UP: • NeedSomedope • Julia Dunina • Ledovskaya • Ebn Вход свободный по регистрации