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Полина ART — «Запасно(ы)й выход»

Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 7+
Выставки

Про событие

Долгое время творчество художницы было запасным планом, но теперь — это целая вселенная. Полина ART вышла из интеллигентной московской семьи, где искусство было как воздух. За последние два года — за её плечами более 30 выставок, членство в Союзе художников-абстракционистов и яркий путь художника-символиста. В её работах — цвет, движение, форма и мысль, которые выходят за пределы холста. «Запасно(ы)й выход» — о выборе, любви, личной безопасности и субъективности восприятия. Ведь кто-то в луже видит просто воду, а кто-то — звезды. Ты можешь прийти на выставку, чтобы почувствовать, куда ведёт твой внутренний взгляд.

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