Долгое время творчество художницы было запасным планом, но теперь — это целая вселенная. Полина ART вышла из интеллигентной московской семьи, где искусство было как воздух. За последние два года — за её плечами более 30 выставок, членство в Союзе художников-абстракционистов и яркий путь художника-символиста. В её работах — цвет, движение, форма и мысль, которые выходят за пределы холста. «Запасно(ы)й выход» — о выборе, любви, личной безопасности и субъективности восприятия. Ведь кто-то в луже видит просто воду, а кто-то — звезды. Ты можешь прийти на выставку, чтобы почувствовать, куда ведёт твой внутренний взгляд.