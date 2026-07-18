Police in Paris
2-я Бауманская улица, 9/23с3
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от 4500₽ до 5500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Большое рейв-шоу Police in Paris на открытом воздухе. Диджеи: 21:00 — Dummfound 23:00 — Turbosh 01:00 — Police in Paris 02:30 — Badgrub 04:00 — All B2B
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