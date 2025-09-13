Показ проходит в кинобаре. Там красиво и уютно. Ты сможешь прогуляться по крыше под открытым небом до и после показа. – Приходи за 5 минут до начала – Не забывай паспорт – На каблуках нельзя – Для оформления пробкового сбора напишите в телеграм @roof_180_rent – 18+ (или с родителями)