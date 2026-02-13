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Третий показ в рамках Эха XVIII Оренбургского международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Конкурсная программа «Шаг» 2025. «Спать хочется», реж. Серафима Миронова. Конец XIX века. Девочка Варя не может спать, потому что должна убаюкивать плачущего ребенка. Из угла напротив на нее смотрит икона. Теплый образ младенца Христа манит и обещает другую жизнь. Но он так и не приходит на помощь. А живой младенец в люльке все плачет. «Предел роста», реж. Максим Богданов. Фильм является экспериментальным ассоциативным проектом с участием шимпанзе, все диалоги и личные истории в фильме описаны самими участниками съемок. Шимпанзе Шон попадает в компанию неблагополучных подростков, которые находят пустоту в обществе и доверяют свою душу только ей, обезьяне, случайно попавшей в их мир. «Лес. Маленькая трагедия», реж. Олег Ершов. Когда тщеславный актер-трагик из зависти убивает своего друга-комика, его жизнь превращается в кошмар. Загадочный лес и таинственный трактир становятся его тюрьмой, пока он не услышит последнюю шутку призрака своей жертвы. «Мусор», реж. Никита Троценко Тарас просыпается в недрах мусороуборочной машины под тоннами спрессованных отходов. Единственная возможность выбраться — кнопочный телефон, на линии работница колл-центра службы спасения Настя, параллельно принимающая решение — что делать с незапланированной беременностью. Вход — донат от 100р. Чтобы узнать адрес, пиши боту в тг слово «CINECRAB»: https://t.me/cult_ura_bot
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