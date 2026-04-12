Фильм рассказывает историю популярной кейпоп-группы, чья жизнь за пределами сцены оказывается куда более опасной, чем можно предположить: героини ведут тайную борьбу с демонами, угрожающими миру. После показа состоится обсуждение, в ходе которого поговорят о феномене K-pop в современном мире, истории анимации, особенностях гибридных жанров в кино и о том, почему же именно этот мультфильм выиграл Оскар в этом году. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.