Сердце забилось чаще, на душе стало тепло, в памяти оттаяли оттепельные фильмы — это в киноклуб «Коммуналка» пришли весна и впервые режиссёр. В тёмные времена, когда захватывают воспоминания самых разных эмоциональных сортов и холодом по душе проносится нерешённое и неотболевшее, нужно помнить, где включаем свет внутри себя. И в этот вечер четверга зажгут душевные лампочки и подсветят путь от наивной юности к мудрой взрослости вместе с режиссёром «Света» – Антоном Коломеецем. Ждут всех, кто любит смотреть кино, говорить о кино и дружить с кино. Партбилет: 3,5р/мин (210р/час, стоп-чек 812р), в стоимость входят напитки, сладости и попкорн. Оплата на выходе из антикафе