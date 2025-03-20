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Показ и обсуждение фильма «Свет» с режиссёром

Циферблат, Солянский проезд, 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Сердце забилось чаще, на душе стало тепло, в памяти оттаяли оттепельные фильмы — это в киноклуб «Коммуналка» пришли весна и впервые режиссёр. В тёмные времена, когда захватывают воспоминания самых разных эмоциональных сортов и холодом по душе проносится нерешённое и неотболевшее, нужно помнить, где включаем свет внутри себя. И в этот вечер четверга зажгут душевные лампочки и подсветят путь от наивной юности к мудрой взрослости вместе с режиссёром «Света» – Антоном Коломеецем. Ждут всех, кто любит смотреть кино, говорить о кино и дружить с кино. Партбилет: 3,5р/мин (210р/час, стоп-чек 812р), в стоимость входят напитки, сладости и попкорн. Оплата на выходе из антикафе

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