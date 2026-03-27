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Показ «Гражданин Кейн» + лекция о режиссёре

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Если ты думаешь, что классика — это скучно и «слишком серьёзно», значит, ты просто ещё не смотрел Гражданин Кейн на большом экране. Показ фильма, который регулярно возглавляет списки «величайших в истории кино» — и делает это не из уважения к возрасту, а потому что до сих пор выглядит увлекательно и даже немного дерзко. История загадочного медиамагната Чарльза Фостера Кейна — это эксперимент, где каждая деталь работает на тайну: что же на самом деле значило его последнее слово — «Rosebud»? После показа — лекция о режиссёре Орсоне Уэллсе: гении, который снял свой дебютный фильм так, будто уже перепридумал кино. Поговорят о том, как создавался «Гражданин Кейн», почему он вызвал скандал ещё до выхода и какие реальные фигуры стояли за образом Кейна. Фильм смотрят в оригинале с субтитрами. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.

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