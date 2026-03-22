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Показ «Битвы за битвой» и лекция про режиссёра

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На носу вручение Оскаров, поэтому приходи посмотреть одного из главных претендентов на статуэтку — новый фильм с Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой», который многие считают главной картиной 2025 года. Режиссёра Пола Томаса Андерсона заслуженно называют современным классиком. Поговорят о том, как режиссёр прошёл путь от дерзкого дебюта до статуса культового автора и разберут его фирменный стиль: сложные персонажи, напряжённые психологические конфликты и музыка как важная часть драматургии. На примере его ключевых фильмов обсудят, почему Андерсон считается продолжателем традиции авторского Голливуда и как его кино исследует власть, одержимость, одиночество и человеческую уязвимость. Фильм смотрят в оригинале с субтитрами. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.

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