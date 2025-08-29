Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Программа вечера состоит из двух частей. Сначала лекция от Егора Харламова — режиссёра и аниматора, чьи работы показывают на международных фестивалях. Его фильм «All Hollywood shit» демонстрировался в Каннах и открывал Нью-Йоркский кинофестиваль в 2014 году, а «Один путь» победил на «Короче» в 2024 году и был показан на закрытии Венецианского кинофестиваля. Егор расскажет о работе с телеканалом 2х2, процессе создания анимации и что происходит на российских и зарубежных фестивалях. После лекции — показ работ российских аниматоров. Увидишь мистическую «Хозяйку Медной горы» Дмитрия Геллера, психоделический «Завтрак для улиток» Евгения Фадеева, атмосферных «Диких соседей» Дарьи Зиминой и ещё 10 работ. Мероприятие будет интересно тем, кто увлекается анимацией и хочет послушать практические советы от профессионала своего дела. QR-код — твой билет для посещения мероприятия. Покажи его и подписку на ТГ-канал Сфера Х5 на входе в Сферу. https://t.me/sfera_x5 Важно! По одному QR-коду может зайти только один человек.
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