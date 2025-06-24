Уже более 150 лет учёные пытаются обнаружить жизнь во Вселенной и признаки внеземных цивилизаций. В этом увлекательном процессе участвуют астрономы, радиофизики, математики, лингвисты, биологи и множество энтузиастов, предоставляющих свои персональные компьютеры для анализа сигналов из космоса. На лекции речь пойдёт о результатах этой работы и перспективах дальнейших исследований. Лектор: Владимир Сурдин — выдающийся советский и российский астроном, просветитель.