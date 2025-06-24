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Поиски жизни и разума вне Земли

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Уже более 150 лет учёные пытаются обнаружить жизнь во Вселенной и признаки внеземных цивилизаций. В этом увлекательном процессе участвуют астрономы, радиофизики, математики, лингвисты, биологи и множество энтузиастов, предоставляющих свои персональные компьютеры для анализа сигналов из космоса. На лекции речь пойдёт о результатах этой работы и перспективах дальнейших исследований. Лектор: Владимир Сурдин — выдающийся советский и российский астроном, просветитель.

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